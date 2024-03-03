«Нас сегодня укусили за задницу». Маршан — о поражении от «Айлендерс»
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Нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан высказался о поражении своей команды в сегодняшнем выездном матче регулярного чемпионата НХЛ от «Нью-Йорк Айлендерс» (1:5).
«Мы понимаем, что в первом периоде мы не соответствовали нашим стандартам. Сегодня нас укусили за задницу… Надо отдать им должное, у них сегодня кое-что получалось. Казалось, что они были первыми на каждом отскоке и выиграли всю борьбу», — приводит слова Маршана официальный сайт НХЛ.
В нынешнем регулярном чемпионате на счету 35-летнего Маршана 53 (26+27) очка в 62 матчах.
«Бостон» остался с 84 очками и идёт вторым в турнирной таблице Атлантического дивизиона. В следующем матче «Брюинз» 5 марта сыграют на выезде с «Торонто Мэйпл Лифс».
НХЛ - регулярный чемпионат
03 марта 2024, воскресенье. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 1
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Палмьери (Добсон, Ли) – 03:32 2:0 Палмьери (Хорват, Барзал) – 05:27 (pp) 3:0 Палмьери (Пулок, Пажо) – 12:19 4:0 Ли (Пажо, Палмьери) – 20:46 5:0 Нельсон (Хорват, Райлли) – 30:24 5:1 Маклафлин (Макэвой, ван Римсдайк) – 34:30
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