«Нас сегодня укусили за задницу». Маршан — о поражении от «Айлендерс»

Нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан высказался о поражении своей команды в сегодняшнем выездном матче регулярного чемпионата НХЛ от «Нью-Йорк Айлендерс» (1:5).

«Мы понимаем, что в первом периоде мы не соответствовали нашим стандартам. Сегодня нас укусили за задницу… Надо отдать им должное, у них сегодня кое-что получалось. Казалось, что они были первыми на каждом отскоке и выиграли всю борьбу», — приводит слова Маршана официальный сайт НХЛ.

В нынешнем регулярном чемпионате на счету 35-летнего Маршана 53 (26+27) очка в 62 матчах.

«Бостон» остался с 84 очками и идёт вторым в турнирной таблице Атлантического дивизиона. В следующем матче «Брюинз» 5 марта сыграют на выезде с «Торонто Мэйпл Лифс».