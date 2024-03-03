«Это был удар в голову». Киф оценил травму Любушкина после удара тафгая «Рейнджерс»

Главный тренер «Торонто» Шелдон Киф прокомментировал травму защитника Ильи Любушкина в матче с «Рейнджерс» (4:3 Б). Россиянин получил удар в голову в столкновении у борта от тафгая «синерубашечников» Мэтта Ремпе.

«Ремпе разогнался перед ударом и оторвал оба конька ото льда. Это был удар в голову, который привёл к травме», — цитирует Кифа пресс-служба клуба.

Любушкин получил травму в первом же матче за «Торонто» после обмена из «Анахайма». Позднее за россиянина вступился тафгай «Мэйпл Лифс» Райан Ривз, который вызвал на бой Ремпе.

В матче с «Рейнджерс» Любушкин провёл 12 минут и 12 секунд, отметившись четырьмя силовыми приёмами. В следующем матче «Торонто» примет на своей площадке «Бостон Брюинз» 5 марта.