Новиков: Кузнецов попал в сложную ситуацию, из которой не может выбраться

Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал выставление «Вашингтоном» на драфт отказов российского нападающего Евгения Кузнецова.

«Мы болельщики, жители одной страны, хоть Женя и далеко сейчас от нас. Печально, что эта история продолжается. Трудно давать советы, потому что причин мы не знаем. Но понимаем, что он отличный парень и хоккеист. Он попал в сложную ситуацию, из которой не может выбраться. Это трагедия для всего хоккейного мира. Сложно что-то сказать, кроме того, что для меня это болевая точка. Я знаю Женю — он мастер, человек, на которого приходит посмотреть зритель.

В своё время я предложил создать российскую психологическую службу поддержки нашим ребятам. Для тех, кто выступает за границей и у нас. Я убеждён, что делать это необходимо. Надо приложить все усилия, чтобы вытащить человека из беды. Их окружают агенты, но, когда человек катится по наклонной, они не помогают. Должны быть рядом люди», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.