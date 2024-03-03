Защитник «Нефтехимика»: 50% успеха «Спартака» в плей-офф зависит от первой тройки

Защитник «Нефтехимика» Илья Хохлов рассказал, что успешное выступление «Спартака» во многом зависит от игры первой тройки. В первом раунде плей-офф красно-белые играют с «Северсталью». После двух матчей счёт в серии равный — 1-1.

«У «Спартака» очень многое зависит от первой тройки (Голдобин, Морозов, Порядин. — Прим. «Чемпионата»). Ребята здорово взаимодействуют, играют в большинстве, результат зависит от них — процентов 50 успеха. В первом матче с «Северсталью» эти хоккеисты создали три гола.

Как закрыть эту тройку? Сколько бы ни говорили, это очень сложно сделать, чтобы они ничего не создали за матч. Можно вспомнить, как не могли закрыть Мозякина, Коваржа и Зарипова. В Омске сейчас ребята много забивают: Буше, Ткачёв, Спунер. Мастеров трудно закрывать. Всё равно что-то нарисуют, плюс импровизация в зоне атаки», — цитирует Хохлова Legalbet.

По итогам регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги Голдобин занял третье место в списке бомбардиров КХЛ, набрав 78 (37+41) очков в 67 матчах.