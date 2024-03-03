Пашнин вернулся в состав СКА на второй матч Кубка Гагарина. Он не играл с декабря

Стали известны составы санкт-петербургского СКА и нижегородского «Торпедо» на второй матч серии первого раунда Западной конференции Кубка Гагарина – 2024. Встреча состоится сегодня, 3 марта, на стадионе «СКА Арена». Начало – в 17:00 мск.

В составе СКА произошло два изменения – вместо травмированных хорватского нападающего Борны Рендулича и российского защитника Андрея Педана на лёд выйдут Брендан Лайпсик и Михаил Пашнин, не игравший с декабря 2023 года.

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов изменений в составе не произвёл.

Напомним, первая игра в Санкт-Петербурге, состоявшаяся в пятницу, 1 марта, завершилась победой «Торпедо» со счётом 5:2, благодаря чему нижегородцы повели в серии – 1-0.