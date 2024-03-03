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Малышев: московское «Динамо» подошло к самой важной части чемпионата в оптимальной форме

Малышев: московское «Динамо» подошло к самой важной части чемпионата в оптимальной форме
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24-летний российский защитник московского «Динамо» Антон Малышев поделился впечатлениями от старта Кубка Гагарина – 2024, а также оценил форму бело-голубых на данном отрезке.

«Сейчас пойдёт хоккей более строгий, чёткий и понятный. Будет хоккей, который мы старались улучшать от игры к игре. Мы подошли к самой важной части чемпионата в оптимальной форме», — приводит слова Малышева Legalbet.

Напомним, в первой игре серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024 московское «Динамо» уверенно победило одноимённый клуб из Минска (4:1) и повело в серии – 1-0.

Малышев в регулярном сезоне КХЛ принял участие в 39 встречах за московское «Динамо», отметившись тремя результативными передачами при коэффициенте полезности «+4».

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