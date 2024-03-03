Главный тренер «Амура» прокомментировал волевую победу над «Металлургом»

Главный тренер хабаровского «Амура» Андрей Мартемьянов подвёл итоги второй выездной встречи серии первого раунда Кубка Гагарина с магнитогорским «Металлургом» (3:2, 1-1).

«Хороший матч обеих команд, нам удалось нейтрализовать мощную атаку «Металлурга». Прекрасную игру показал Игорь Бобков, команда в обороне очень хороший матч провела. Забили голы, сыграли по счёту, была самоотверженность, много силовой борьбы. Никто не хотел уступать, это игра плей-офф. Переезжаем к нам в Хабаровск, милости просим!

Перебарщивали с силовыми? Были моменты, когда можно было атаковать ворота, не забивать гол, просто сделать попытку гола, искали передачи в пустые ворота. Немного это мешает завершению атаки — всё-таки есть его величество бросок. «Металлург» нам это показал, забив первый гол: ситуация не голевая, но залетела в ворота, и такие голы считаются. В меньшинстве играли здорово, Игорь на высоте», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Напомним, при ничейном счёте серия переезжает в Хабаровск на домашний лёд «Амура». Следующая игра состоится во вторник, 5 марта. Начало – в 12:00 мск.