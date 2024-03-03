«Нас мало, но мы в тельняшках». Мартемьянов — о короткой скамейке «Амура»

Главный тренер хабаровского «Амура» Андрей Мартемьянов после победы над магнитогорским «Металлургом» (3:2, 1-1) во второй игре серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024 высказался о проблемах с составом из-за количества травмированных хоккеистов.

«Игра в 18 полевых? Короткая скамейка. Нас мало, но мы в тельняшках. Парни бьются, они молодцы.

Затянули в удобный себе хоккей? Я сказал, что у «Металлурга» мощная атака, готовились к этому — 40 бросков, много меньшинства, это абсолютно неприемлемо. Возможно, затянули, а возможно, нет — дальше посмотрим.

Игра на максимальной концентрации? У нас парни закалённые за этот сезон, привыкают ко всем тяжёлым моментам. Даже если голы пропускаем, мы не паникуем. Весь сезон приходится восстанавливаться, мы не паникуем.

Хорошая реализация голов? Это радует, моментов было не так много. План-минимум на поездку в Магнитогорск выполнен, с удовольствием приедем сюда ещё раз», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов

Отметим, что по состоянию на 3 марта в списке травмированных «Амура» числятся нападающие Евгений Грачёв, Сергей Лапин и Пётр Хохряков, а также защитник Кэмерон Ли.