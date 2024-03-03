В КХЛ разъяснили ситуацию с отменой гола Воробьёва во втором периоде матча с «Торпедо»

Пресс-служба КХЛ опубликовала информацию с объяснением отмены заброшенной шайбы 27-летнего российского нападающего санкт-петербургского СКА Михаила Воробьёва в ворота нижегородского «Торпедо» (завершён третий период – 2:2, в серии впереди гости – 1-0) в конце второго периода второй встречи первого раунда Кубка Гагарина – 2024.

«На 40-й минуте матча команда СКА произвела взятие ворот одновременно с окончанием времени периода. Взятие ворот было отменено, так как время периода истекло до того, как шайба пересекла линию ворот, — гола нет», — разъяснили в судейском департаменте КХЛ.

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Отметим, что Воробьёв всё-таки отметился легитимным голом в этой игре – ему удалось отличиться за несколько минут до окончания основного времени матча, благодаря чему СКА перевёл игру в овертайм.