Менелл установил рекорд среди защитников «Динамо» по очкам за один сезон

26-летний американский защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл, имеющий российское гражданство, установил рекорд по количеству результативных действий за сезон для игроков обороны. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых в телеграм-канале.

Благодаря ассистентскому дублю в прошедшей накануне первой игре серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024 с минским «Динамо» (4:1, 1-0) на счету Менелла с учётом регулярного сезона стало 47 (8+39) очков. Ему удалось обойти по этому показателю Андрея Сергеева (46).

Отметим, что ранее Менелл установил уже три рекорда московского «Динамо». Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 апреля 2026 года. Всего за карьеру в КХЛ на его счету 169 матчей и 119 (16+103) результативных действий.