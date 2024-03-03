Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Автомобилиста» Мэйсек: в России мне импонирует добродушие людей

Форвард «Автомобилиста» Мэйсек: в России мне импонирует добродушие людей
Аудио-версия:
Комментарии

31-летний канадский нападающий «Автомобилиста» Брукс Мэйсек, имеющий немецкое гражданство, поделился впечатлениями от пятого года пребывания в России.

«Что меня удивляет в России? Не столько удивляет, сколько мне импонирует добродушие людей. Они открыты и готовы, чтобы ты стал их другом. Мне нравится российская культура», — приводит слова Мэйсека Metaratings.

Напомним, накануне «Автомобилист» с Мэйсеком нанёс второе кряду поражение казанскому «Ак Барсу» (4:0, 2-0) в первом раунде Кубка Гагарина – 2024. В этих матчах Брукс отметился одной заброшенной шайбой и двумя результативными передачами при показателе полезности «+1».

Мэйсек выступает за «Автомобилист» с сезона-2019/2020. Он уже успел провести 306 матчей, отметившись 218 (120+98) результативными действиями.

Материалы по теме
Форвард «Автомобилиста» Мэйсек рассказал, что не пользуется социальными сетями
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android