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«Сочувствую ему». Карбери отреагировал на выставление Евгения Кузнецова на драфт отказов

«Сочувствую ему». Карбери отреагировал на выставление Евгения Кузнецова на драфт отказов
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал выставление на драфт отказов 31-летнего российского нападающего Евгения Кузнецова.

«Как тренер, как человек, с которым у меня есть определённые взаимоотношения, я просто сочувствую ему и надеюсь, что результат этой ситуации сложится наилучшим образом как для Евгения, так и для его семьи. Вот на что я надеюсь», — приводит слова Карбери журналист Тарик Эль-Башир в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, в нынешнем сезоне Кузнецов принял участие в 43 матчах в составе «Вашингтона», в которых отметился 17 (6+11) результативными действиями при показателе полезности «-11». Накануне он был выставлен на драфт отказов НХЛ без цели расторжения контракта, на данный момент к его услугам не прибегнул ни один клуб лиги.

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