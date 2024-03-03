«Сочувствую ему». Карбери отреагировал на выставление Евгения Кузнецова на драфт отказов

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал выставление на драфт отказов 31-летнего российского нападающего Евгения Кузнецова.

«Как тренер, как человек, с которым у меня есть определённые взаимоотношения, я просто сочувствую ему и надеюсь, что результат этой ситуации сложится наилучшим образом как для Евгения, так и для его семьи. Вот на что я надеюсь», — приводит слова Карбери журналист Тарик Эль-Башир в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, в нынешнем сезоне Кузнецов принял участие в 43 матчах в составе «Вашингтона», в которых отметился 17 (6+11) результативными действиями при показателе полезности «-11». Накануне он был выставлен на драфт отказов НХЛ без цели расторжения контракта, на данный момент к его услугам не прибегнул ни один клуб лиги.