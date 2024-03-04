Конюшков: что делать с удалениями «Торпедо»? Этот вопрос оставлю без комментариев

21-летний российский защитник и капитан «Торпедо» Богдан Конюшков выразил мнение о ситуации с неоправданными удалениями нижегородцев во втором матче серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024 с санкт-петербургским СКА (2:3 ОТ, 1-1).

«Не скажу, что совпадение, что пропускаем в концовках периодов, всё равно этому есть какое-то объяснение. Где-то пропускали в меньшинстве, так всегда сложнее играть, особенно когда противник играет вшестером. Ты всегда играешь между двумя-тремя игроками, где-то можешь потерять концентрацию, пойти не на того игрока. Но всё равно сегодня у нас были неоправданные удаления, которые нас подвели. Но больше ничего сказать не могу. Что делать с удалениями, которых очень много? Этот вопрос я оставлю без комментариев», — сказал Конюшков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Отметим, что в прошедшем матче хоккеисты «Торпедо» удалились восемь раз, заработав 16 минут штрафа. СКА – семь раз и 14 минут штрафа.