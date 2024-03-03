Ларионов отказался комментировать работу судей после поражения от СКА

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов не стал комментировать работу судей после поражения от санкт-петербургского СКА (2:3 ОТ, 1-1) во втором матче серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024.

«16 минут штрафа? Не надо только касаться судейской темы. Не буду ничего комментировать. Эмоции должны быть в плей-офф, это то, чем хорош хоккей. Остальное – дело арбитров.

Как улучшить реализацию моментов? Здесь сложно подсказать, так как на поле игроки. Это зависит от мастерства, хладнокровия. Это большой момент, мы должны были забить хотя бы один из двух голов. Серия будет долгой, не сомневаюсь, что мы такие моменты получим и ребята найдут возможность их реализовать», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

После этой игры серия переезжает в Нижний Новгород. Следующая встреча между командами состоится на стадионе «Нагорный» во вторник, 5 марта. Начало – в 19:30 мск.