Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ларионов отказался комментировать работу судей после поражения от СКА

Ларионов отказался комментировать работу судей после поражения от СКА
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов не стал комментировать работу судей после поражения от санкт-петербургского СКА (2:3 ОТ, 1-1) во втором матче серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024.

«16 минут штрафа? Не надо только касаться судейской темы. Не буду ничего комментировать. Эмоции должны быть в плей-офф, это то, чем хорош хоккей. Остальное – дело арбитров.

Как улучшить реализацию моментов? Здесь сложно подсказать, так как на поле игроки. Это зависит от мастерства, хладнокровия. Это большой момент, мы должны были забить хотя бы один из двух голов. Серия будет долгой, не сомневаюсь, что мы такие моменты получим и ребята найдут возможность их реализовать», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

После этой игры серия переезжает в Нижний Новгород. Следующая встреча между командами состоится на стадионе «Нагорный» во вторник, 5 марта. Начало – в 19:30 мск.

Материалы по теме
Ларионов рассказал, как «Торпедо» будет добираться из Петербурга в Нижний Новгород
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android