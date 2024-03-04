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Овечкин силовым приёмом отправил соперника в ворота в матче с «Аризоной»

Овечкин силовым приёмом отправил соперника в ворота в матче с «Аризоной»
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38-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился эффектным силовым приёмом в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной Койотс» (2:5).

Во второй половине заключительной двадцатиминутки Овечкин, находясь неподалёку от ворот «Аризоны», встретил силовым приёмом 20-летнего канадского форварда «Аризоны» Дилана Гюнтера, который в одно касание расстался с шайбой и в то же время пропустил удар от Александра, ставший достаточно сильным, чтобы хоккеист «Койотс» оказался в воротах собственной команды.

ВИДЕО.

Напомним, в нынешнем сезоне НХЛ Овечкин провёл свой 57-й матч, он записал на свой счёт 45 (17+28) очков при коэффициенте полезности «-22». В прошедшей игре Александр отметился результативной передачей.

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