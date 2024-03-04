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Макдэвид и Маккиннон вписали сезон-2023/2024 в историю НХЛ по домашним очковым сериям

Макдэвид и Маккиннон вписали сезон-2023/2024 в историю НХЛ по домашним очковым сериям
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В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Питтсбург Пингвинз».

На данный момент позади два периода, счёт 5:0 в пользу хозяев.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 марта 2024, понедельник. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
3-й период
5 : 0
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Хайман (Макдэвид, Драйзайтль) – 14:07     2:0 Перри (Маклауд, Фёгеле) – 22:57     3:0 Хайман (Драйзайтль, Бушар) – 25:55     4:0 Маклауд – 38:47     5:0 Сеси – 39:10    

Звёздный центрфорвард «нефтяников» Коннор Макдэвид записал на свой счёт результативную передачу.

Таким образом, этот домашний матч стал уже 25-м подряд для Макдэвида, в котором он не уходит со льда без набранного очка. Напомним, лидер «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон на данный момент имеет аналогичную действующую серию из 29 матчей кряду. Благодаря Макдэвиду и Маккиннону нынешний сезон — четвёртый в истории НХЛ, в котором сразу два игрока имеют очковую домашнюю серию из минимум 25 матчей. Ранее это случалось в сезоне-1989/1990 (Бретт Халл и Марио Лемье), -1981/1982 (Брайан Троттье и Уэйн Гретцки) и -1979/1980 (Уэйн Гретцки и Ги Лефлёр).

Отметим, что и Макдэвид и Маккиннон входят в тройку лучших бомбардиров лиги, уступая лишь россиянину Никите Кучерову из «Тампа-Бэй Лайтнинг».

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