Макдэвид и Маккиннон вписали сезон-2023/2024 в историю НХЛ по домашним очковым сериям

В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Питтсбург Пингвинз».

На данный момент позади два периода, счёт 5:0 в пользу хозяев.

Звёздный центрфорвард «нефтяников» Коннор Макдэвид записал на свой счёт результативную передачу.

Таким образом, этот домашний матч стал уже 25-м подряд для Макдэвида, в котором он не уходит со льда без набранного очка. Напомним, лидер «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон на данный момент имеет аналогичную действующую серию из 29 матчей кряду. Благодаря Макдэвиду и Маккиннону нынешний сезон — четвёртый в истории НХЛ, в котором сразу два игрока имеют очковую домашнюю серию из минимум 25 матчей. Ранее это случалось в сезоне-1989/1990 (Бретт Халл и Марио Лемье), -1981/1982 (Брайан Троттье и Уэйн Гретцки) и -1979/1980 (Уэйн Гретцки и Ги Лефлёр).

Отметим, что и Макдэвид и Маккиннон входят в тройку лучших бомбардиров лиги, уступая лишь россиянину Никите Кучерову из «Тампа-Бэй Лайтнинг».