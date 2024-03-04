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Макдэвид приблизился к Маккиннону на расстояние четырёх очков в гонке бомбардиров НХЛ

Макдэвид приблизился к Маккиннону на расстояние четырёх очков в гонке бомбардиров НХЛ
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В Эдмонтоне (Канада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» нанёс разгромное поражение «Питтсбург Пингвинз» (6:1).

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024

Звёздный центрфорвард хозяев Коннор Макдэвид записал на свой счёт в этой встрече гол и результативную передачу.

Таким образом, по итогам этого матча на счету Макдэвида стало 97 (23+74) очков в нынешнем сезоне. Канадец сократил отставание от своего соотечественника Натана Маккиннона в гонке бомбардиров НХЛ до четырёх очков (101). На данный момент Маккиннон занимает второе место. Лидером является российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров (105).

«Нефтяники» одержали четвёртую победу подряд, набрали 76 очков и занимают второе место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 марта 2024, понедельник. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
6 : 1
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Хайман (Макдэвид, Драйзайтль) – 14:07     2:0 Перри (Маклауд, Фёгеле) – 22:57     3:0 Хайман (Драйзайтль, Бушар) – 25:55     4:0 Маклауд – 38:47     5:0 Сеси – 39:10     6:0 Макдэвид (Драйзайтль, Экхольм) – 46:03     6:1 Малкин (Смит, Ракелль) – 52:23    
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