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Макдэвид приблизился к Маккиннону на расстояние четырёх очков в гонке бомбардиров НХЛ

В Эдмонтоне (Канада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» нанёс разгромное поражение «Питтсбург Пингвинз» (6:1).

Звёздный центрфорвард хозяев Коннор Макдэвид записал на свой счёт в этой встрече гол и результативную передачу.

Таким образом, по итогам этого матча на счету Макдэвида стало 97 (23+74) очков в нынешнем сезоне. Канадец сократил отставание от своего соотечественника Натана Маккиннона в гонке бомбардиров НХЛ до четырёх очков (101). На данный момент Маккиннон занимает второе место. Лидером является российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров (105).

«Нефтяники» одержали четвёртую победу подряд, набрали 76 очков и занимают второе место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона.