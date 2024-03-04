Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Капризов одной фразой описал хет-трик в ворота «Сан-Хосе»

Капризов одной фразой описал хет-трик в ворота «Сан-Хосе»
Комментарии

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов прокомментировал свой хет-трик в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» (4:3).

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024

«Хорошие передачи от парней», — приводит слова Капризова официальный сайт НХЛ.

Напомним, по итогам игры россиянин был признан первой звездой матча. По ходу встречи хозяева дважды уступали в счёте — сначала 0:2, а потом 2:3.

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету 26-летнего Капризова 66 (29+37) очков в 55 матчах за «Уайлд».

«Миннесота» прервала серию из трёх поражений, набрала 64 очка и занимает шестое место в Центральном дивизионе, сохраняя теоретические шансы на плей-офф. В следующем матче «дикари» 8 марта сыграют в гостях с «Аризоной Койотс».

НХЛ - регулярный чемпионат
04 марта 2024, понедельник. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 3
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Гранлунд – 21:41 (pp)     0:2 Штурм – 24:56 (sh)     1:2 Годро (Чисхольм, Бродин) – 25:46 (pp)     2:2 Капризов (Шоу) – 27:01     2:3 Дюклер – 40:23     3:3 Капризов (Болди) – 42:38     4:3 Капризов (Эрикссон Эк, Болди) – 56:01    
Материалы по теме
Капризов повторил рекорд всех времён в истории «Уайлд»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android