Капризов одной фразой описал хет-трик в ворота «Сан-Хосе»

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов прокомментировал свой хет-трик в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» (4:3).

«Хорошие передачи от парней», — приводит слова Капризова официальный сайт НХЛ.

Напомним, по итогам игры россиянин был признан первой звездой матча. По ходу встречи хозяева дважды уступали в счёте — сначала 0:2, а потом 2:3.

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету 26-летнего Капризова 66 (29+37) очков в 55 матчах за «Уайлд».

«Миннесота» прервала серию из трёх поражений, набрала 64 очка и занимает шестое место в Центральном дивизионе, сохраняя теоретические шансы на плей-офф. В следующем матче «дикари» 8 марта сыграют в гостях с «Аризоной Койотс».