Хайнс — об игре Капризова: ты всегда нуждаешься в парнях, на которых можно положиться

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Джон Хайнс высказался об игре российского форварда команды Кирилла Капризова в сегодняшнем матче с «Сан-Хосе Шаркс» (4:3), в котором последний оформил хет-трик.

«Ты всегда нуждаешься в парнях, которые проводят максимальное количество времени на льду, на которых ты можешь положиться в ключевые моменты, чтобы дать команде импульс, и вовсе не только тем, что они решают, но также тем, что они направляют игру в правильное русло. Думаю, это вдохновляет команду и вовлекает в борьбу. Я считаю, именно такие наши парни проделали отличную работу. Сегодня мы играли второй день подряд, нам были необходимы усилия таких игроков, чтобы всё шло по плану, и, я думаю, Кирилл и некоторые другие парни поработали сегодня замечательно», — приводит слова Хайнса официальный сайт НХЛ.

Напомним, по итогам игры россиянин был признан первой звездой матча.