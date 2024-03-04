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Хайнс — об игре Капризова: ты всегда нуждаешься в парнях, на которых можно положиться

Хайнс — об игре Капризова: ты всегда нуждаешься в парнях, на которых можно положиться
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Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Джон Хайнс высказался об игре российского форварда команды Кирилла Капризова в сегодняшнем матче с «Сан-Хосе Шаркс» (4:3), в котором последний оформил хет-трик.

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024

«Ты всегда нуждаешься в парнях, которые проводят максимальное количество времени на льду, на которых ты можешь положиться в ключевые моменты, чтобы дать команде импульс, и вовсе не только тем, что они решают, но также тем, что они направляют игру в правильное русло. Думаю, это вдохновляет команду и вовлекает в борьбу. Я считаю, именно такие наши парни проделали отличную работу. Сегодня мы играли второй день подряд, нам были необходимы усилия таких игроков, чтобы всё шло по плану, и, я думаю, Кирилл и некоторые другие парни поработали сегодня замечательно», — приводит слова Хайнса официальный сайт НХЛ.

Напомним, по итогам игры россиянин был признан первой звездой матча.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 марта 2024, понедельник. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 3
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Гранлунд – 21:41 (pp)     0:2 Штурм – 24:56 (sh)     1:2 Годро (Чисхольм, Бродин) – 25:46 (pp)     2:2 Капризов (Шоу) – 27:01     2:3 Дюклер – 40:23     3:3 Капризов (Болди) – 42:38     4:3 Капризов (Эрикссон Эк, Болди) – 56:01    
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