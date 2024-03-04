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«У них есть Капризов, у нас нет». Главный тренер «Сан-Хосе» — о поражении от «Миннесоты»

«У них есть Капризов, у нас нет». Главный тренер «Сан-Хосе» — о поражении от «Миннесоты»
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Главный тренер «Сан-Хосе Шаркс» Дэвид Куинн прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ от «Миннесоты Уайлд» (3:4), в котором хет-трик оформил российский форвард «дикарей» Кирилл Капризов.

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024

«Когда у тебя нет того, что есть у соперника, ты пытаешься найти способ конкурировать. Я считаю, нам это удалось. Мы старались, мы боролись. Думаю, третий период был для нас лучшим сегодня. Мы больше действовали командно, чаще атаковали, мы просто боролись, но нам не повезло. У них есть Капризов, а у нас нет. В этом была разница в сегодняшней игре. Он забивает голы, которые многие парни в этой лиге забивать не умеют», — приводит слова Куинна официальный сайт НХЛ.

Напомним, по итогам игры россиянин был признан первой звездой матча.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 марта 2024, понедельник. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 3
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Гранлунд – 21:41 (pp)     0:2 Штурм – 24:56 (sh)     1:2 Годро (Чисхольм, Бродин) – 25:46 (pp)     2:2 Капризов (Шоу) – 27:01     2:3 Дюклер – 40:23     3:3 Капризов (Болди) – 42:38     4:3 Капризов (Эрикссон Эк, Болди) – 56:01    
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