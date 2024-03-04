«У них есть Капризов, у нас нет». Главный тренер «Сан-Хосе» — о поражении от «Миннесоты»

Главный тренер «Сан-Хосе Шаркс» Дэвид Куинн прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ от «Миннесоты Уайлд» (3:4), в котором хет-трик оформил российский форвард «дикарей» Кирилл Капризов.

«Когда у тебя нет того, что есть у соперника, ты пытаешься найти способ конкурировать. Я считаю, нам это удалось. Мы старались, мы боролись. Думаю, третий период был для нас лучшим сегодня. Мы больше действовали командно, чаще атаковали, мы просто боролись, но нам не повезло. У них есть Капризов, а у нас нет. В этом была разница в сегодняшней игре. Он забивает голы, которые многие парни в этой лиге забивать не умеют», — приводит слова Куинна официальный сайт НХЛ.

Напомним, по итогам игры россиянин был признан первой звездой матча.