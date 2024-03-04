Тренер фарм-клуба «Вашингтона»: мы рады видеть Кузнецова в нашем составе

Главный тренер «Херши Беарс» Тодд Нельсон заявил, что он рад видеть нападающего Евгения Кузнецова в составе команды, назвав новость о выставлении россиянина на драфт отказов «сюрпризом для всего хоккейного мира». Россиянина с драфта отказов не забрала ни одна команда НХЛ, поэтому он готов к игре в АХЛ.

«Мы получили такого игрока исключительного таланта, как Кузи, который не случайно играет в Национальной хоккейной лиге в течение 11 лет. Мы более чем рады его видеть в нашем составе», — цитирует Нельсона Russian Mashine Never Breaks.

Напомним, в текущем сезоне Кузнецов принял участие в 43 матчах в составе «Вашингтона», в которых отметился 17 (6+11) очками при отрицательном показателе полезности «-11».