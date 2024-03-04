Кирилл Капризов признан первой звездой игрового дня в НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге, сообщает пресс-служба лиги.

Россиянин стал автором хет-трика в ворота «Сан-Хосе Шаркс» (4:3). Для Капризова это уже третий хет-трик в текущем сезоне и пятый в карьере НХЛ. Россиянин провёл на льду 22 минуты и 18 секунд, пять раз нанеся бросок в створ ворот с показателем полезности «+1».

Второй звездой дня признан нападающий «Лос-Анджелеса» Филлип Дано, на счету которого хет-трик в ворота «Нью-Джерси Дэвилз» (5:1).

Третьей звездой игрового дня стал нападающий «Аризоны» Дилан Гюнтер. Форвард отметился голом и двумя результативными передачами в победном матче с «Вашингтон Кэпиталз» (5:2).