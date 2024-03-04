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Кирилл Капризов признан первой звездой игрового дня в НХЛ

Кирилл Капризов признан первой звездой игрового дня в НХЛ
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Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге, сообщает пресс-служба лиги.

Россиянин стал автором хет-трика в ворота «Сан-Хосе Шаркс» (4:3). Для Капризова это уже третий хет-трик в текущем сезоне и пятый в карьере НХЛ. Россиянин провёл на льду 22 минуты и 18 секунд, пять раз нанеся бросок в створ ворот с показателем полезности «+1».

Второй звездой дня признан нападающий «Лос-Анджелеса» Филлип Дано, на счету которого хет-трик в ворота «Нью-Джерси Дэвилз» (5:1).

Третьей звездой игрового дня стал нападающий «Аризоны» Дилан Гюнтер. Форвард отметился голом и двумя результативными передачами в победном матче с «Вашингтон Кэпиталз» (5:2).

НХЛ - регулярный чемпионат
04 марта 2024, понедельник. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 3
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Гранлунд – 21:41 (pp)     0:2 Штурм – 24:56 (sh)     1:2 Годро (Чисхольм, Бродин) – 25:46 (pp)     2:2 Капризов (Шоу) – 27:01     2:3 Дюклер – 40:23     3:3 Капризов (Болди) – 42:38     4:3 Капризов (Эрикссон Эк, Болди) – 56:01    
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