Кирилл Капризов признан первой звездой игрового дня в НХЛ
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Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге, сообщает пресс-служба лиги.
Россиянин стал автором хет-трика в ворота «Сан-Хосе Шаркс» (4:3). Для Капризова это уже третий хет-трик в текущем сезоне и пятый в карьере НХЛ. Россиянин провёл на льду 22 минуты и 18 секунд, пять раз нанеся бросок в створ ворот с показателем полезности «+1».
Второй звездой дня признан нападающий «Лос-Анджелеса» Филлип Дано, на счету которого хет-трик в ворота «Нью-Джерси Дэвилз» (5:1).
Третьей звездой игрового дня стал нападающий «Аризоны» Дилан Гюнтер. Форвард отметился голом и двумя результативными передачами в победном матче с «Вашингтон Кэпиталз» (5:2).
НХЛ - регулярный чемпионат
04 марта 2024, понедельник. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 3
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Гранлунд – 21:41 (pp) 0:2 Штурм – 24:56 (sh) 1:2 Годро (Чисхольм, Бродин) – 25:46 (pp) 2:2 Капризов (Шоу) – 27:01 2:3 Дюклер – 40:23 3:3 Капризов (Болди) – 42:38 4:3 Капризов (Эрикссон Эк, Болди) – 56:01
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