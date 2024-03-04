«Эта история влияла на раздевалку». Тамбиев — об обмене вратаря Серебрякова в СКА

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев заявил, что на игре команды негативно сказался обмен основного вратаря Никиты Серебрякова в СКА в начале регулярного сезона-2023/2024. Голкипер был признан лучшим вратарём сезона-2022/2023 и был одной из главных причин того, что дальневосточный клуб дошёл до второго раунда плей-офф.

«Я до конца надеялся, что Никита остаётся, несмотря на слухи, хотя бы до дедлайна. Но после шести игр… Я не понял, честно. Со мной никто не советовался, никто не обсуждал этот вопрос. Но как есть, так есть. Другая команда, другие вратари теперь играют.

Самое главное — недели две-три эта история влияла на раздевалку, игроки муссировали тему, были в подвешенном состоянии, он сам был в подвешенном состоянии. Надеялись, что Хомченко заменит Серебрякова, но в 16 матчах у него было всего две победы, увидели, что он не готов к роли первого вратаря в «Адмирале», — цитирует Тамбиева пресс-служба КХЛ.

Серебряков провёл за «Адмирал» шесть матчей в начале регулярного чемпионата сезона-2023/2024. После перехода в СКА вратарь провёл 41 матч, в которых одержал 28 побед с 93,5% отражённых бросков. В прошлом регулярном сезоне Серебряков провёл за «Адмирал» 50 матчей, одержал 20 побед с процентом отражённых бросков 94,4%. В плей-офф на счету вратаря 12 матчей с процентом отражённых бросков 94,5%.