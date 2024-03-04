Гендиректор «Нефтехимика» рассказал, что клуб выгодно обменял в СКА Марата Хайруллина

Генеральный директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов рассказал, что нижнекамский клуб выгодно обменял в СКА нападающего Марата Хайруллина в мае 2022 года. Форвард завершил сезон-2021/2022 в статусе лучшего бомбардира «Нефтехимика».

«Предложения СКА настолько превышали все остальные, что если бы мы пошли по регламенту КХЛ, давая наши квалификационные предложения, условия встречных предложений мы бы уже не смогли повторить. У нас просто не было бы таких денег.

В итоге мы получили бы на 30% меньше денег, чем по нашей сделке, поэтому она была выгодна для обоих клубов. Мы напрямую договорились со СКА и получили на 30 млн больше. Они заключили с Хайруллиным трёхлетний контракт, и от этого выиграли все», – приводит слова Ларионова Metaratings.ru.

В составе СКА Хайруллин провёл 135 матчей, в которых набрал 113 очков — забросил 52 шайбы и отдал 61 результативную передачу. В прошлом сезоне нападающий вместе с санкт-петербургским клубом стал обладателем Кубка Континента КХЛ. В 2015 году Хайруллин привлекался к играм молодёжной сборной России.