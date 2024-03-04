Клуб ВХЛ оштрафован за бросок бутылки фанатом и за оскорбительные выкрики ведущего

Дисциплинарный комитет ФХР рассмотрел инциденты, произошедшие в Орске во время проведения третьего и четвёртого матчей серии 1/8 финала плей-офф между командами «Южный Урал» и «СКА-Нева» и принял решение оштрафовать клуб из Орска.

За бросок бутылки болельщиком в хоккеиста команды «СКА-Нева» ХК «Южный Урал» оштрафован и наказан проведением одного матча без зрителей условно с испытательным сроком в один год.

Также «Южный Урал» оштрафован за поведение ведущего на арене, который делал оскорбительные выкрики в адрес игроков команды «СКА-Нева».

Счёт в серии «СКА Нева» — «Южный Урал» 3-2 в пользу санкт-петербургского клуба. Шестой матч серии пройдёт сегодня, 4 марта, в Орске. Матч начнётся в 16:30 мск.