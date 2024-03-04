Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Джонсон покорил рекорд Малкина за «Металлург» в матче с «Амуром» в Кубке Гагарина

Джонсон покорил рекорд Малкина за «Металлург» в матче с «Амуром» в Кубке Гагарина
Аудио-версия:
Комментарии

29-летний американский нападающий «Металлурга» Люк Джонсон сумел обновить один из рекордов бывшего хоккеиста Магнитогорска – Евгения Малкина – в прошедшем накануне втором матче серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024 с хабаровским «Амуром» (2:3, 1-1).

Как отмечает пресс-служба «Металлурга», Джонсон установил новый клубный рекорд по числу выигранных вбрасываний в основное время в рамках КХЛ. В ноябре 2012 года Евгений Малкин в матче с «Югрой» выиграл 24 из 34 (71%) вбрасываний, а Люк Джонсон рекорд обновил – 24 выигранных вбрасывания из 27 (89%) попыток.

Примечательно, что до вчерашнего дня в истории «Металлурга» было восемь случаев, когда центральные нападающие выигрывали за матч от 20 вбрасываний. У Люка Джонсона уже была такая игра в этом сезоне. 11 января в домашнем матче с ХК «Сочи» он выиграл 20 из 23 (87%) вбрасываний за 16 минут на льду.

Напомним, в текущем плей-офф КХЛ Джонсон принял участие во всех двух матчах «Металлурга», отметившись двумя заброшенными шайбами при коэффициенте полезности «+2». В регулярном чемпионате за 64 игры он записал в свой актив 22 (12+10) очка с показателем полезности «-7».

Материалы по теме
Гераськин высказался о проблемах с большинством «Металлурга» после поражения от «Амура»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android