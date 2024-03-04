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Автомобилист — Ак Барс 3:1, как сыграли, кто победил, результат матча Кубка Гагарина 4 марта

Хет-трик Голышева принёс «Автомобилисту» победу над «Ак Барсом». Счёт в серии стал 3-0
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В Екатеринбурге на стадионе «Уралец» состоялся третий матч серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024, в котором «Автомобилист» принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1, благодаря чему они повели в серии – 3-0 и максимально приблизились к выходу в следующий этап соревнований.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
04 марта 2024, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 1
Ак Барс
Казань
1:0 Голышев (Широков, Мэйсек) – 25:55 (5x3)     1:1 Сафонов (Петров, Адамчук) – 41:51 (5x5)     2:1 Голышев (Макеев, Зборовский) – 52:10 (5x5)     3:1 Голышев – 59:32 (en)    

Счёт в матче был открыт лишь на шестой минуте второго периода – отличился нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев, реализовавший большинство. На старте заключительной двадцатиминутки подопечные Билялетдинова прервали свою 111-минутную безголевую серию, сравняв счёт в матче усилиями Ильи Сафонова. Однако в середине этого же периода Голышев оформил дубль и вновь вывел «Автомобилист» вперёд. На последней минуте всё тот же Голышев поразил пустые ворота «Ак Барса», оформив хет-трик и установив окончательный счёт матча — 4:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Следующий матч состоится в среду, 6 марта, на домашнем льду «Автомобилиста». Начало — в 17:00 мск.

Расписание матчей Кубка Гагарина - 2024.
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