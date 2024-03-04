«Клюшка сломалась, стечение обстоятельств». Козлов — о голе на 27-й секунде в ворота Уфы

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал пропущенную шайбу от нападающего «Трактора» (2:3, 1-2) Сергея Телегина на 27-й секунде третьей встречи первого раунда Кубка Гагарина – 2024.

«Гол в первой смене? У защитника клюшка сломалась, такое стечение обстоятельств. Хоккей – это игра ошибок, и сегодня мы за них заплатили. Но времени на уныние у нас нет, через день у нас снова бой с «Трактором», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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Напомним, в двух матчах в столице Башкортостана команды обменялись победами – в первой игре успех праздновали подопечные Алексея Заварухина (3:2), а во второй – уфимцы (4:1). В прошедшей встрече в Челябинске хозяева льда вышли вперёд в серии (3:2, 2-1). Следующий матч между командами вновь состоится на домашнем льду «Трактора». Она пройдёт в среду, 6 марта. Начало — в 17:00 мск.