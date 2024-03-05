В «Барысе» рассказали, кого планируют сохранить из иностранцев на истекающих контрактах

Генеральный директор «Барыса» Борис Иванищев рассказал о поступавших предложениях от других команд по легионерам казахстанского клуба по ходу нынешнего сезона, а также высказался о предстоящей работе по продлению их контрактов.

«Бюджет подписан на три года, на протяжении этого периода финансирование не изменится.

Все наши легионеры были востребованы в других клубах. Перед дедлайном у нас были предложения по Лабейту, Обергу, Хенкелю, Червены, Скленичке. Но мы приняли решение сохранить их всех в команде. Шансы на выход в плей-офф у нас оставались.

Предложения по Паскуале были, но на тот момент, повторюсь, мы всё ещё претендовали на выход в плей-офф, и отпускать его не было смысла.

Кто из иностранцев на истекающих контрактах может остаться в клубе? На данном этапе мы ведём переговоры по Давиду Скленичке и Алексу Гранту», — сказал Иванищев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Напомним, «Барыс», набрав 50 очков в 68 матчах, завершил регулярный чемпионат КХЛ сезона-2023/2024 на последнем, 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, не пробившись в весеннюю стадию соревнований.