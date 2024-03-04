Гол «Локомотива» в овертайме в ворота ЦСКА, который арбитры просматривали на «вне игры»

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» состоялся третий матч серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024 в Западной конференции, в котором ЦСКА принимал ярославский «Локомотив». Встреча завершилась победой гостей в овертайме — 3:2, благодаря чему «Локомотив» вышел вперёд в серии — 2-1.

Исход встречи определил гол 26-летнего российского нападающего Дениса Алексеева, который сумел подправить наброс от синей линии в исполнении защитника Александра Елесина. Однако судьи в «военной» комнате усомнились в легитимности взятия ворот, вследствие чего у столика арбитров загорелась «жёлтая» лампочка, сигнализировавшая о просмотре гола. Как оказалось, момент рассматривался на возможное положение «вне игры». Спустя некоторое время шайба всё-таки была засчитана, что ознаменовало победу «Локомотива» в матче.

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