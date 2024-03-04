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С. Фёдоров: хотелось бы сказать, что досадное поражение, но для ЦСКА это отличный опыт

С. Фёдоров: хотелось бы сказать, что досадное поражение, но для ЦСКА это отличный опыт
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Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров считает, что хоккеисты армейцев смогут извлечь опыт из поражения в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024 от ярославского «Локомотива» (2:3 ОТ, 1-2).

«Хотелось бы сказать, что досадное поражение, но, я думаю, для нашей команды это отличный опыт. Теперь мы знаем, как надо играть все 60 минут. Готовимся к четвёртому матчу», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Напомним, третий матч серии между ЦСКА и ярославским «Локомотивом» пройдёт вновь на домашнем льду армейцев – «ЦСКА-Арене». Встреча состоится в среду, 6 марта. Начало – в 19:30 мск. В Ярославле команды обменялись победами – первая игра осталась за ЦСКА (4:0), вторая – за «Локомотивом» (2:1).

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