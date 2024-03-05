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Евгений Кузнецов присоединился к клубу АХЛ «Херши Бэрс»

Евгений Кузнецов присоединился к клубу АХЛ «Херши Бэрс»
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31-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов присоединился к фарм-клубу «столичных» в АХЛ – «Херши Бэрс». Об этом сообщается на официальной странице команды АХЛ в социальной сети Х (ранее Twitter).

«Нападающий Евгений Кузнецов пополнил состав «мишек» в результате аренды из «Вашингтон Кэпиталз». Ожидается, что Кузнецов, обладатель Кубка Стэнли 2018 года и дважды участник Матча всех звёзд НХЛ, примет участие в тренировке «Херши» во вторник, 5 марта», — гласит сообщение клуба.

Отметим, что Кузнецов ранее прошёл процедуру драфта отказов и не вызвал интереса ни у одной из команд лиги. Так как «Вашингтон» не преследовал цели расторжения контракта с игроком, он отправлен в фарм-клуб. При этом «столичным» удастся сэкономить около $ 1,15 млн с его контракта в потолке зарплат.

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