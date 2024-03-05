The Athletic: команды НХЛ считают цену Бучневича слишком высокой

Журналист и инсайдер Пьер Лебрюн в статье на The Athletic предположил, что российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич, скорее всего, останется в составе «блюзменов», в преддверии крайнего срока обменов.

«У Бучневича ещё один год контракта с кэпхитом $ 5,8 млн. «Синим», вероятно, придётся оставить его в команде, и я думаю, что они готовы это сделать. Я просто не понимаю, почему «Эдмонтон Ойлерз» или «Вегас Голден Найтс», которые ищут нападающего топ-6, придётся платить такую ​​цену, когда они могут найти игрока до конца сезона дешевле. На данный момент у меня такое ощущение, что команды считают цену Бучневича слишком высокой», — написано в статье.

В нынешнем сезоне Бучневич принял участие в 59 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых ему удалось отметиться 48 (24+24) результативными действиями.