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Панарин обошёл Ягра и Селянне по регуляркам с 50+ передачами в первых девяти сезонах НХЛ

Панарин обошёл Ягра и Селянне по регуляркам с 50+ передачами в первых девяти сезонах НХЛ
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Сегодня, 5 марта, на арене «Мэдисон Сквер Гарден» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Флоридой Пантерз». Победу во встрече одержали гости со счётом 4:2.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голевой передачей. Теперь на счету 32-летнего хоккеистка 50 ассистов в нынешнем сезоне.

Как сообщает аккаунт StatsCentre на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter), Панарин в шестой раз в карьере добрался до этой отметки среди крайних нападающих лиги в первых девяти сезонах и вышел на третье место по данному показателю, обойдя Яромира Ягра (5), Теэму Селянне (5). Артемий сравнялся с Ги Лафлёром. Рекорд принадлежит Яри ​​Курри (8).

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