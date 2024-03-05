Кузьменко — о дубле в ворота «Сиэтла»: когда мы проигрываем, неважно, сколько я забиваю

Российский нападающий «Калгари Флэймз» Андрей Кузьменко прокомментировал свой дубль в проигранном матче с «Сиэтл Кракен».

«Когда моя команда проигрывает, не имеет значения, сколько я забью, сколько результативных передач отдам. Это не индивидуальный вид спорта. Я командный игрок. Для меня не имеет значения, забью я сегодня или не забью. Мы проиграли. Это очень плохой момент», — приводит слова Кузьменко официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В нынешнем сезоне 28-летний форвард сыграл 53 встречи, в которых забросил 13 шайб и отдал 14 результативных передач, набрав в общей сложности 27 очков. «Калгари Флэймз» с 65 очками в активе занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции.