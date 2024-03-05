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Борис Михайлов: у «Ак Барса» в плей-офф должны быть вопросы к лидерам команды

Борис Михайлов: у «Ак Барса» в плей-офф должны быть вопросы к лидерам команды
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Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов оценил крайне неудачный старт казанского «Ак Барса» в серии Кубка Гагарина — 2024 с «Автомобилистом» (0-3).

«Команда Зинэтулы Билялетдинова уже в шаге от вылета? Билялетдинов и как игрок, и как тренер в нашем хоккее всем всё давно доказал. Считаю, что у Казани должны быть вопросы к лидерам команды. Игроки такого уровня не имеют права забивать по одному голу за матч», — сказал Михайлов в интервью Russia-Hockey.ru.

Напомним, клуб из Екатеринбурга находится в шаге от выхода в следующий раунд плей-офф, одержав победы во всех трёх первых встречах — 2:1, 4:0, 3:1. Следующий матч состоится в среду, 6 марта, на домашнем льду «Автомобилиста». Начало — в 17:00 мск.

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