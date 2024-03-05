Хоккейный агент оценил обмен Ильи Любушкина в «Торонто»

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев высказался об обмене российского защитника Ильи Любушкина из «Анахайм Дакс» в «Торонто Мэйпл Лифс».

«Как оценю обмен Ильи Любушкина? «Торонто» решил сразу несколько своих задач. Прежде всего, «Мэйпл Лифс» взяли игрока, который им знаком, которому знаком город, у которого небольшой контракт, что очень сильно вписывается в необходимости «Торонто». Самое главное, что на игрока есть спрос. Могу пожелать ему только удачи», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Ильи Любушкин принял участие в 57 матчах, отметившись пятью результативными передачами при показателе полезности «-14».