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Защитник «Металлурга» Робин Пресс забил в свои ворота в игре плей-офф с «Амуром»

В эти минуты в Хабаровске проходит третий матч серии Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Амур» принимает магнитогорский «Металлург». Идёт первый период, впереди хозяева со счётом 1:0.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

На восьмой минуте стартового отрезка после броска нападающего «Амура» шайба попала в шведского защитника «Магнитки» Робина Пресса, после чего отскочила в ворота Ильи Набокова. Забитый гол был записан на форварда хабаровчан Виктора Балдаева.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина Пресс в двух матчах набрал 2 (0+2) очка.

Напомним, счёт в серии равный — 1-1. Четвёртая игра состоится в Хабаровске послезавтра, 7 марта, и начнётся в 12:00 мск.