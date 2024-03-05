Инсайдер НХЛ: Тарасенко — утешительный приз для тех, кто не может себе позволить Гюнцеля

Известный североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман заявил, что российский нападающий «Оттавы Сенаторз» Владимир Тарасенко — лишь «утешительный приз» для тех, кто не сможет заполучить форварда «Питтсбург Пингвинз» Джейка Гюнцеля.

«Владимир Тарасенко — утешительный приз для тех, кто не получит или не может себе позволить Джейка Гюнцеля. Тарасенко представит „Оттаве“ варианты для продолжения своей карьеры», — написал Фридман в статье на портале Sportsnet.

В нынешнем регулярном чемпионате на счету 32-летнего россиянина 41 (17+24) очко в 57 матчах. «Оттава Сенаторз» набрала 53 очка и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче канадский клуб сыграет в гостях с «Анахайм Дакс».