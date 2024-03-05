«А вы хоккей сегодня смотрели?» Разин — журналисту про большинство «Металлурга»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после победы над «Амуром» (3:2) ответил на вопрос про игру магнитогорского клуба в большинстве.

«Большинство «Металлурга» не работает? А вы хоккей сегодня смотрели? Второй гол был забит после большинства — да, вышел уже игрок соперника, но тем слаще это большинство, две минуты заставили обороняться соперника, они измотались, и мы им втащили. Мы поменяли бригады большинства. Я доволен, что сегодня шайба ходила, и первая бригада сделала достаточное количество бросков, и вторая — а так, есть над чем работать», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

После победы «Металлурга» счёт в серии стал 2-1 в пользу клуба из Магнитогорска. Четвёртая игра состоится в Хабаровске послезавтра, 7 марта, и начнётся в 12:00 мск.