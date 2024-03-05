«Готовились вот к такой игре». Кравец – о третьей победе «Авангарда» в серии с «Ладой»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец оценил победу в третьем матче серии с «Ладой» (3:1, 3-0 в серии) и заявил, что ожидал тяжёлой игры.

«Конечно, сегодня настраивались на тяжёлую игру, понимали, что «Лада» играет дома. После второй игры было видно, насколько соперник преобразился. В первую очередь, готовились вот к такой игре. Хорошо начали, целиком всю игру контролировали, выполнили свою работу ребята. Хорошо, что решили исход матча голами в большинстве. Но готовимся ко второй такой же тяжёлой игре здесь.

Быстрый гол? Просто хорошо звено сыграло, не стали закатов делать, Буше мастерство проявил. Всегда хочется первыми забивать, и молодцы, что не расслабились и продолжили играть, — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.