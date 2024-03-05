«Продолжаем знакомиться с отдельными личностями». Браташ раскритиковал хоккеистов «Лады»

Главный тренер «Лады» Олег Браташ раскритиковал действия отдельных игроков команды в третьем матче серии с «Авангардом» (1:3, 0-3 в серии). Тольяттинская команда получила три удаления за нарушения численного состава.

«Опять, как и в прошлой игре, мне понравились действия нашей команды. Очень достойно, на равных противостояли такому сильному сопернику. Можно говорить, что мы продолжаем знакомиться с отдельными личностями в нашей команде, которые по своей прихоти могут сводить на нет усилия целой команды. Это и не дало нам шансов победить. Да, в том числе я говорю о нарушениях численного состава, но был намного страшнее момент. Хотя эти нарушения — это вопиюще», — передаёт слова Браташа корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.