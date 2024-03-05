Главный тренер «Вашингтона» планирует дать игровое время нападающему Ивану Мирошниченко

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери заявил, что в ближайшее время планирует дать игровое время российскому нападающему Ивану Мирошниченко, сообщает журналистка Сэмми Сильбер в своей соцсети. Сообщается, что появление россиянина в составе на следующий матч с «Питтсбургом» маловероятно, но возможно. Следующий матч с «Пингвингз» пройдёт в ночь на 8 марта.

В текущем регулярном сезоне НХЛ Мирошниченко сыграл четыре матча в конце декабря 2023 года и не отметился результативными баллами.

В текущем сезоне АХЛ 20-летний российский нападающий провёл 47 матчей, в которых набрал 25 очков — забросил девять шайб и отдал 16 результативных передач. Этот сезон является дебютным для Мирошниченко в Северной Америке.