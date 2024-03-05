Нападающий Евгений Кузнецов после тренировки раздавал автографы болельщикам «Херши». Россиянин провёл первую тренировку в составе клуба АХЛ после прохождения процедуры драфта-отказов. Евгений тренировался в звене с неиграющим составом команды.

После матча россиянин несколько минут раздавал автографы пришедшим на тренировку болельщикам «Херши». Один из фанатов сказал россиянину: «добро пожаловать в Херши!»

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Главный тренер «Херши» Тодд Нельсон заявил, что команда поможет Кузнецову набрать форму и вернуться в НХЛ. В текущем сезоне россиянин отметился 17 (6+11) очками при отрицательном показателе полезности «-11» в 43 матчах за «Кэпиталз».