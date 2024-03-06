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Владимир Тарасенко может продолжить карьеру во «Флориде»

Владимир Тарасенко может продолжить карьеру во «Флориде»
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Российский нападающий «Оттавы» Владимир Тарасенко может продолжить карьеру во «Флориде».

Как сообщает Ottawa Sun, российский форвард выбрал «Флориду» приоритетным вариантом в качестве продолжения карьеры. 32-летний россиянин летом станет неограниченно свободным агентом.

Всего в НХЛ Владимир Тарасенко провёл 732 матча, в которых набрал 615 очков — забросил 287 шайб и отдал 328 результативных передач с показателем полезности «+74».

В нынешнем регулярном чемпионате на счету форварда Тарасенко 41 (17+24) очко в 57 матчах. «Оттава Сенаторз» набрала 53 очка и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче канадский клуб сыграет в гостях с «Анахайм Дакс».

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