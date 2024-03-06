Веренски стал третьим игроком и первым защитником с 200 передачами в НХЛ за «Коламбус»

В ночь с 5 на 6 марта мск на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в американском Питтсбурге завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Питтсбург Пингвинз» со счётом 5:3 переиграли «Коламбус Блю Джекетс».

В составе гостей результативной передачей отметился защитник Зак Веренски. Для американского хоккеиста эта голевая передача стала 200-й за его карьеру в клубе и лиге. Таким образом Веренски стал третьим игроком и первым защитником с 200 передачами в НХЛ за «Коламбус».

Клубный рекорд по этому показателю принадлежит известному в прошлом канадскому нападающему Рику Нэшу (258). На втором месте располагается бывший чешский нападающий Давид Выборны (204). Топ-3 замыкает защитник Веренски (200).