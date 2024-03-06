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The Athletic назвал «Каролину» и «Вегас» в числе потенциальных команд для Тарасенко

The Athletic назвал «Каролину» и «Вегас» в числе потенциальных команд для Тарасенко
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Журналист Пьер Лебрюн в статье на сайте The Athletic рассказал, что в российском форварде «Оттавы Сенаторз» Владимире Тарасенко заинтересованы «Каролина Харрикейнз» и «Вегас Голден Найтс».

«Оттава Сенаторз» ожидает получить выбор в первом раунде на драфте плюс ещё один актив, но я думаю, что этой цене, возможно, придётся снизиться, потому что нападающих интересует лишь несколько команд, а на рынке гораздо более длинный список форвардов.

Прошлым летом «Каролина Харрикейнз» попробовала заполучить Тарасенко, и я считаю, что интерес к нему всё ещё есть, но «ураганы» ни за что не потратят выбор в первом раунде для игрока на остаток сезона. Если цена упадёт, они могут включиться в борьбу. «Вегас» входит в число других потенциальных вариантов. Сохранение «Кэпиталз» 50% кэпхита Энтони Манты имеет большое значение, позволяя «Голден Найтс» активнее работать в данном направлении», — написал Лебрюн.

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