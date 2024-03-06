Форвард «Коламбуса» Марченко пропустил встречу с «Питтсбургом» по решению тренера

В ночь с 5 на 6 марта мск на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в американском Питтсбурге завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Питтсбург Пингвинз» победили со счётом 5:3 «Коламбус Блю Джекетс».

Эту встречу по решению тренера пропустил российский форвард «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко. Об этом сообщает журналист Аарон Портцлайн на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

«Он не болен и не травмирован, но тренер Паскаль Венсан решил усадить его в запас», — написал Портцлайн.

Всего в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Марченко провёл 59 матчей, в которых забросил 17 шайб и отдал 15 результативных передач, набрав в общей сложности 32 очка. На данный момент «Коламбус» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 52 очка.