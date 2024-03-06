Шуми Бабаев: Кузнецов готов играть там, где ему скажут

Известный агент Шуми Бабаев высказался о ситуации с российским нападающим Евгением Кузнецовым, который был выставлен на драфт отказов клубом «Вашингтон Кэпиталз» и отправлен впоследствии в команду АХЛ.

«Я с Женей на связи, у него хорошее настроение. Кузнецов готов играть там, где ему скажут. У него хорошее физическое состояние и самое главное – большое желание играть в хоккей и показывать результат.

Кузнецов не воспринимает АХЛ как шаг назад? Он профессионал и понимает, что и как. Смешно читать комментарии людей, которые пишут, что Кузнецову что-то нужно. Хотя они никогда в жизни с ним даже не общались. Женя – профессионал и порядочный парень, он во всём разберётся», — приводит слова Бабаева «РБ Спорт».

Отметим, что генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан заявлял, что клуб пока не планирует выкупать контракт россиянина, а попробует обменять его в дедлайн. В нынешнем сезоне россиянин отметился 17 (6+11) очками при отрицательном показателе полезности «-11» в 43 матчах за «Вашингтон Кэпиталз».