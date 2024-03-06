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Капитан «Металлурга»: уровень хоккея в КХЛ действительно немножко упал

Капитан «Металлурга»: уровень хоккея в КХЛ действительно немножко упал
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Олимпийский чемпион и капитан «Металлурга» Егор Яковлев высказался о снижении уровня хоккея в КХЛ из-за малого количества качественных легионеров.

«Уровень действительно немножко упал сейчас, потому что всё равно легионеры приезжали очень хорошие, прямо первоклассные были. Сейчас такая идёт перестройка у нас в хоккее, хоккей стал быстрее. Он у нас стал ниже по росту, ушли габаритные ребята», — цитирует Яковлева телеканал «360».

32-летний защитник в регулярном сезоне-2023/2024 сыграл 64 встречи, в которых забросил шесть шайб и отдал 20 результативных передач. В рамках Кубка Гагарина — 2024 Яковлев провёл три встречи, отметившись одной заброшенной шайбой.

Напомним, «Металлург» в серии с «Амуром» ведёт со счётом 2-1.

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